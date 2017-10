Sundhedsstyrelsen og IRF udsender rekommandationer for praktiserende lægers valg af glukosesænkende lægemidler til type 2-diabetes, men inddrager ikke andre former for medicinsk behandling af type 2-diabetes.

Praktiserende læger får nye anbefalinger for valg af blodsukkerregulerende medicin til behandling af patienter med type 2-diabetes.

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste fra Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) under Sundhedsstyrelsen, som understreger, at der ikke er tale om en egentlig behandlingsvejledning, men derimod en støtte til valg af lægemidler inden for de syv forskellige lægemiddelgrupper: Biguanider (metformin). β-cellestimulerende midler (meglitinider og sulfonylurinstoffer). Glitazoner (pioglitazon). Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hæmmere. Natrium-glukose co-transportor 2 (SGLT-2)-hæmmere. Glukagon-lignende-peptid 1 (GLP-1) receptoragonister. Basal insuliner. Inden for hver gruppe er lægemidler vurderet som rekommanderet, rekommanderet i særlige tilfælde eller ikke rekommanderet.

Allerede i forbindelse med høringsfasen for de nye rekommandationer, blev de af blandt andre Dansk Endokrinologisk Selskab kritiseret for kun at komme med anbefalinger inden for de enkelte lægemiddelgrupper, og ikke hjælpe lægen med at beslutte, hvilken lægemiddelgruppe man skal vælge. Rekommandationerne forholder sig heller ikke til pris og tilskudsstatus for de enkelte lægemidler.

I en udtalelse fra IRF vedgår farmaceut Simon Tarp, at anbefalingerne skal ses som en del af en større indsats.

»Vi er klar over, at dette arbejde ikke kan stå alene, og at farmakologisk glukosesænkende behandling kun er en del af den samlede behandling af type 2-diabetes, som omfatter såvel anden farmakologisk behandling som non-farmakologisk behandling. Det er samtidig vigtigt for os at fremhæve, at forebyggelse og rehabilitering er centrale elementer i forløbet for mennesker med type 2-diabetes. Vi ser, at disse rekommandationer komplimenterer behandlingsvejledninger inden for type 2-diabetes, og er i den forbindelse i dialog med selskaberne bag disse med henblik på at fremme en sammenhæng mellem initiativerne på området,« siger Simon Tarp fra IRF i udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens behandlingsstøtte ventes senere på efteråret at blive suppleret af en generel behandlingsvejledning for type 2-diabetes, som Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Praksis arbejder på. Dansk Endokrinologisk Selskabs formand Troels Krarup Hansen har tidligere udtrykt ønske om, at samtlige vejledninger for farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes blev samlet i en ‘guldstandard’, så de praktiserende læger kun har ét sted, hvor de kan hente hjælp til valg af medicin til disse patienter.

Rekommandationerne for valg af glukosesænkende lægemidler er udarbejdet af IRF i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Adipositasforskning, og er efter en høringsfase offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.