Almen praksis får 60 mio. kr. årligt til praksis med tunge patienter og udfordret beliggenhed

Basishonoraret til praktiserende læger skal differenseres så de klinikker, der har de tungeste patienter, får et højere beløb. Det samme gælder de praksis, som ligger i lægedækningstruede områder. Det fremgår af den netop indgåede overenskomstaftale mellem regionerne og de praktiserende læger.

Det betyder, at der udover det faste basishonorar etableres en ordning på 60 mio. kr. årligt til differentiering af basishonorar. Og den model lover godt, mener formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag.

»Det har jo ikke været PLO’s ønske med en model for differentieret basishonorar, men vi lytter selvfølgelig til modparten, ligesom de har lyttet til os gennem forhandlingerne. Vi har været meget aktive i forhold til at finde en model, som vi for det første kan overskue, og som ikke risikerer at få for store utilsigtede virkninger,« siger formanden og understreger:

»Hvis man flytter rundt på basishonoraret, kan det få kæmpe økonomiske konsekvenser, og derfor har vi lavet et meget stort arbejde for at sikre, at pengene fra den nye ordning kommer ud til de klinikker, der har patienter med meget stor sygelighed og dem, der har udfordringer i forhold til lægedækning,« siger han.

Christian Freitag vurderer, at puljen på de 60 mio. kr. er stor nok.

»Det er klart, at det er en lille aktivitet i forhold til den samlede aktivitet, men jeg tror, det er noget, de pågældende læger i den grad vil kunne mærke,« siger han.

Pengene vil kunne mærkes

Ordningen tilgodeser de praksis, der har den største patienttyngde defineret ud fra patienternes alder, køn og sygelighed og de praksis, der er geografisk beliggende i lægedækningstruede områder.

Den statistiske model for patienttyngden beregnes på baggrund af 2016-data og bliver fastlåst i en treårig periode. Derudover skal regionerne inden 1. maj 2018 udarbejde et overblik over, hvilke områder der er lægedækningstruede. Også de data bliver låst fast i en periode på tre år.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) roser aftalen i en pressemeddelelse, hvor hun dog også påpeger, at hun gerne havde set en mere ambitiøs handleplan for at styrke lægedækningen landet over:

»Det er fint, at der med aftalen er opnået enighed om nogle tiltag, der skal være med til at sikre bedre lægedækning, herunder en model for differentieret basishonorar som PLO og regionerne mener løser problemet. Men jeg må også sige, at vi fra regeringens side gerne havde set, at den model var endnu mere ambitiøs,« lyder det fra sundhedsministeren.

Ud af de 60 mio. i ordningen bliver 60 pct. afsat til honorering efter patienttyngde og 40 pct. til honorering af praksis i lægedækningstruede områder.

Hvis aftalen bliver godkendt, løber den fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.