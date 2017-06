Allergilægernes formand fokuserer på immunterapi

Allergen immunterapi fylder meget på årets EAACI-kongres, og i kalenderen hos formanden for Dansk Selskab for Allergologi, Lone Winthers.

Allergen immunterapi har en fremtrædende plads på årets EAACI-kongres. Det skyldes bl.a., at EAACI’s kommende guidelines på området aktuelt er i offentlig høring, og efterfølgende lanceres til oktober. For Lone Winther, overlæge på klinik for allergi på Gentofte Hospital og formand for Dansk Selskab for Allergologi, kommer immunterapi også til at fylde meget i hendes kongresprogram.

»Immunterapi vil være mit fokus i år. Der er i EAACI-regi en guideline vedrørende immunterapi ude til revision nu, og jeg skal være chairman på en posterdiskussions-session om immunterapi,« siger Lone Winther.

Som formand for det nationale allergologiske selskab skal Lone Winther også deltage i et symposium for de nationale selskaber.

»De væsentligste budskaber i mit indlæg bliver, at konsekvensen af, at der i Danmark ikke har været et allergologisk subspeciale siden 2004 er, at der nationalt ikke eksisterer en speciallægeuddannelse. Der er ganske vist et toårigt oplæringsprogram, som er godkendt af nationale, videnskabelige selskaber, men der er følger ikke økonomi med. Der er stigende efterspørgsel efter diagnostik og behandling af allergiske sygdomme, men antallet af allergispecialister matcher ikke den stigende efterspørgsel, og inden for fem år vil en stor del af de danske allergologer være gået på pension,« siger Lone Winther.

Dansk Allergologisk Selskabs strategi har været – i samarbejde med patientforeningen Astma-Allergi Danmark – at arbejde politisk nationalt og regionalt for etableringen af allergicentre og specialistuddannelse.