Data for god korttidseffekt af forebyggende allergen immunterapibehandling til høfeberpatienter ventes at indgå i kommende guidelines på området, som professor Susanne Halken har fortalt om på EAACI.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

HELSINKI (Dagens Medicin) – Kan forebyggende behandling med allergen immunterapi hindre, at personer med høfeber udvikler astma? Det er et af mange emner, som EAACIs arbejdsgruppe for udarbejdelse af guidelines for allergen immunterapi (AIT) har skullet forholde sig til. Susanne Halken, professor i pædiatrisk allergologi ved Syddansk Universitet og overlæge på H.C. Andersen Børnehospital […]