Allan Flyvbjerg får pris på en halv million kroner

Direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og professor ved Københavns Universitet (KU), 58-årigeAllan Flyvbjerg, får Bagger-Sørensen Prisen 2017 på en halv million kroner som anerkendelse for sin mangeårige indsats på diabetesområdet både som forsker og som diabeteslæge. Halvdelen af prisen er en personlig hædersgave. Den anden halvdal skal anvendes inden for forskningsområdet. får pris på en halv million kroner

Allan Flyvbjerg får prisen på baggrund af hans mangeårige forskning i både type 1 og type 2 diabetes og de følgesygdomme, der kan opstå i de små og store blodkar som følge af sygdommen. Velkendte følgesygdomme som blindhed, blodprop i hjernen, nyresygdom og risiko for amputation har især haft hans videnskabelige fokus i arbejdet med at udvikle metoder, der kan forudsige de personer med diabetes, der har størst risiko for at udvikle skader på kroppens blodkar som følge af diabetes. Allan Flyvbjerg har desuden arbejdet med at forbedre den medicinske behandling af diabetiske følgesygdomme.

Ved siden af sit kliniske arbejde som diabeteslæge og en række topleder jobs, har Allan Flyvbjerg igennem årene produceret et imponerende og internationalt anerkendt videnskabeligt bidrag inden for diabetesområdet. Et arbejde, som har resulteret i ca. 600 videnskabelige artikler og mange bidrag til nationale og internationale lærebøger, og hans bidrag er velciteret af kolleger både nationalt og internationalt.

Mange yngre diabetesforskere har haft Allan Flyvbjerg som mentor, ligesom han har arbejdet med mange førende forskningsgrupper på diabetesområdet nationalt som internationalt.

Allan Flyvbjerg blev læge i 1986, doktor i 1993, specialist i medicin og hormonsygdomme i 1999, overlæge i 2001, professor i 2005, klinisk lærestolsprofessor 2009 og dekan ved Health, Aarhus Universitet i 2010. Fra 2000-2011 var han formand for Diabetesforeningen. Han har været medlem af mange nationale og internationale bestyrelser og råd. Desuden har han modtaget en lang række danske og internationale priser for sit videnskabelige bidrag.

Allan Flyvbjerg har siden oktober 2016 været centerdirektør for SDCC i Region Hovedstaden. Han blev i efteråret 2016 klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på KU.

Bagger-Sørensen Prisen 2017 overrækkes ved en ceremoni på Munkebjerg Hotel i Vejle, mandag 4. september 2017.