Lektor i sundhedsjura vurderer, at ledelsen i akuttelefonen forsøgte at påvirke styrelse til at undlade at sætte læge under skærpet tilsyn ved at sende brev. »Helt utilstedeligt,« siger lektoren.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den øverste ledelse for Region Hovedstadens akuttelefon, 1813, har i et brev forsøgt at påvirke Styrelsen for Patientsikkerhed til at undlade at sætte en læge under skærpet tilsyn. Sådan vurderer lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen, brevet, som Danmarks Radio har fået aktindsigt i. »Jeg synes, at det er helt utilstedeligt,« siger han […]