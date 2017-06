Sundhedsministeren til ledende sygeplejersker: Det er en klar ambition for regeringen, at de akutte patienter skal opleve en god og sammenhængende indsats af høj kvalitet på akutmodtagelserne i hele landet.

Tak til Lone Fredensborg og hendes lederkollegaer for det helt nødvendige bidrag til debatten om et nyt akutmedicinsk speciale, som er bragt i Dagens Medicin. Jeg ser de fælles akutmodtagelser som hjertet i vores sygehuse og som en meget vigtig brik i udviklingen af den nye sygehusstruktur i Danmark. Det er en klar ambition for […]