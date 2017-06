Akutafdeling fejrede nyt speciale

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tirsdag eftermiddag var der lagkage til de ansatte i Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Anledningen var, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i går afsluttede en mangeårig debat for og imod et akutspeciale i Danmark og godkendte en indstilling fra Sundhedsstyrelsen om, at akutspecialet oprettes. Det skriver Aarhus Universitetshospital på sit intranet. »Det akutmedicinske speciale er […]