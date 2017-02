Løsningen med flere akutte lægebesøg under nuværende aftaler er tabsgivende og efter gængs økonomisk teori ikke langtidsholdbar, skriver Frede Olesen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis vi fremtiden skal have en fagligt tidssvarende betjening af syge borgere i det nære samfund, er det nødvendigt at skabe en økonomisk (og personalemæssigt) bæredygtig model for akut medicinsk tilsyn og stillingtagen, når borgere i eget hjem har behov derfor. Med det nye sygdomsmønster med mange flere gamle og mange flere multisyge er der […]