125 mio. kr. har skilt PLO og Danske Regioner fra at indgå en milliardstor overenskomst aftale. Her er indholdet i aftalen, som blev forkastet ved forhandlingsbordet.

Overenskomstforhandlingerne mellem PLO og Danske Regioner er brudt sammen. Indholdet af aftalen var begge parter forholdsvis enige om, fortæller Anders Kühnau (S), formand og forhandlingsleder fra Regionernes Lønnings- og Takstnævns (RLTN). Men det var angiveligt 125 mio. kr. der skilte de to parter for at indgå en milliardstor aftale. Regionerne har tilbudt PLO en samlet investering […]