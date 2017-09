Aarhuslæger først med avancerede 3D-billeder af hjertets ledningssystem

Med udviklingen af den første 3D-visualisering af det menneskelige hjertes ledningssystem har en forskergruppe fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet åbnet op for brugen af en teknik, som i fremtiden vil kunne forbedre sikkerhed og kvalitet i forbindelse med elektrofysiologiske indgreb og operationer af patienter med en række hjertesygdomme. Metoden rummer et stort potentiale til at kunne forklare, hvorfor nogle personer får problemer med hjertets ledningssystem — i nogle tilfælde så alvorlige problemer, at det fører til pludselige og ofte uventede dødsfald.

3D-visualisering af et menneskeligt hjertes ledningssystem er i dag kun muligt på hjerter fra afdøde personer, fordi teknikken endnu kræver kontinuerlig brug af kontrastmidler af en type, som bl.a. kan være skadelig for nyrerne,og desuden kræver brug af høje strålingsdoser. På sigt forventer professor Michael Pedersen fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, at metoden vil kunne bruges på levende patienter. Metoden er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports af adjunkt Robert Stephenson, der er såkaldt Marie Curie Fellow ved Michael Pedersens forskningsgruppe, i samarbejde med forskere ved Liverpool John Moores University og University of Manchester i Storbritannien.

Næste skridt er at bruge metoden til undersøgelser på flere forskellige områder, fortæller Michael Pedersen.

»I samarbejde med professor Lene Boel fra Institut for Retsmedicin vil vi bruge metoden i forbindelse med undersøgelser af årsager til pludselig hjertedød blandt spædbørn, børn og unge. Desuden vil vi i dyreforsøg med grisehjertemodeller bruge grise til at undersøge, hvad der sker med hjertemusklen og hjertets ledningssystem i tiden efter hjertesvigt eller efter episoder med atrieflimmer. Hos mennesker kan vi behandle denne sygdom med radiofrekvensablation, men vi ved ikke, hvordan behandlingen på længere sigt påvirker hjertet, hjertets ledningssystem og pumpefunktion. Det forventer vi, at dyreforsøgene vil bidrage til at besvare,« siger Michael Pedersen, som forventer, at dyreforsøg og yderligere undersøgelser vil tage et par år.

Parallelt med disse forsøg og undersøgelser vil Aarhus-forskerne også arbejde på at finde alternativer til de jodkontraststoffer, som er anvendt i de hidtidige studier af 3D-visualisering af hjertets ledningssystem.

»3D-visualisering af hjertets ledningssystem er baseret på forskelligt optag af jodholdigt CT-kontraststof i hjertets fibre, og de specialiserede celler i ledningssystemet viser sig på CT-scanningen, fordi røntgenstråler absorberes anderledes her i forhold til omkringliggende væv,« siger Michael Pedersen. Men den nødvendige høje opløsning kræver fortsat en høj strålingsdosis.

»Denne nye teknik har mange potentielle anvendelsesmuligheder ved ex-vivo applikationer. Men selvom jodbaserede kontrastmidler anvendes rutinemæssigt i klinisk henseende, er teknikken i øjeblikket uegnet til in-vivo studier. Det skyldes den strålingsdosis, der kræves for at opnå billeder med så høj billedopløsning, som præsenteres i dette studie. De billeddiagnostiske teknologier forbedres dog hele tiden, og det vil medføre en reduktion i både scanningstid og strålingsrisiko. Derfor forventer vi, at vi på sigt også vil kunne producere 3D-visualisering af et menneskeligt hjertes ledningssystem i levende patienter,« siger Michael Pedersen.

Vigtigt redskab ved uventede dødsfald

Professor og statsobducent Lene Boel, Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, har i sit forskningsarbejde interesseret sig for anvendelse af billeddiagnostiske metoder ved retsmedicinske obduktioner, bla. i relation til pludselig, uventet hjertedød.

»Jeg kan se mange muligheder i metoden. Vi ser ofte afdøde personer, som er afgået pludseligt og uventet ved døden. Hjertets ledningssystem er svært at visualisere, og vi kan ikke se det på det friske væv, og det er vanskeligt at fremstille ordentligt ved mikroskopi. En 3D-model vil være et stort fremskridt på dette område. Derfor er det et vigtigt fremskridt, både rent fagligt og af betydning for at kunne give pårørende til afdøde vished for dødsårsagen, og i forhold til rådgivning af pårørende om arvelige hjertesygdomme.«

Lene Boel har allerede et tæt samarbejde med Michael Pedersens forskergruppe, og hun tror, at resultaterne relativt hurtigt vil kunne vinde indpas.

»Det kan f.eks. være relevant at overveje brug af 3D-visualisering i tilfælde med pludselig, uventet død blandt spædbørn, børn og unge, og hvor der ikke umiddelbart er nogen forklaring på dødsfaldet,« siger Lene Boel.

Jens Cosedis Nielsen, overlæge på afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og professor på Aarhus Universitet, tror på, at muligheden for at lave præcise 3D-visualiseringer

af hjertets ledningssystem kan få stor betydning i forbindelse med fremtidens behandling af flere former for hjertesygdomme. Jens Cosedis Nielsen arbejder bl.a. med elektrofysiologisk behandling og dermed med patienter med problemer i hjertets ledningssystem.

»Konceptet har stort potentiale inden for kardiologien, fordi det vil kunne øge vores forståelse af, hvorfor patienter får problemer med ledningssystemet. Robert Stephenson og Michael Pedersen har vist, at de kan fremstille billeder af hjertets ledningssystem med meget høj opløselighed og detaljeringsgrad. Det har ikke tidligere været muligt. Vi arbejder med patienter med problemer i ledningssystemet, hvoraf en del udvikler hjertesvigt. De har ledningsforstyrrelsen grenblok og tilbydes en biventrikulær pacemaker. På sigt håber vi, at 3D-visualisering vil kunne vise os, hvor de er syge,« siger Jens Cosedis Nielsen. Anvendelsen af radiofrekvensablationsbehandlinger er steget betydeligt de senere år, og også her ser Jens Cosedis Nielsen 3D-visualisering anvendt.

»Anatomien ved en del af de hjerterytmeproblemer, man behandler med radiofrekvensablation, er ikke beskrevet detaljeret. Bedre forståelse af hjertets anatomi ved disse rytmeforstyrrelser vil potentielt kunne øge succesraten for ablationsbehandling. Tilsvarende vil teknikken formodentlig kunne medvirke til en større forståelse af anatomien ved hjerteklapsygdomme, og derved på sigt også medvirke til en bedre behandling af disse,« siger Jens Cosedis Nielsen.

Selvom teknikken endnu kun kan anvendes til undersøgelser af hjerter fra afdøde, vil det give kardiologerne værdifuld viden.

»Ved at undersøge en række hjerter fra patienter, der havde problemer med hjertets ledningssystem, vil vi forhåbentlig kunne finde mønstre, som kan øge vores forståelse og på sigt føre til studier og egentlig behandling,« siger Jens Cosedis Nielsen.

