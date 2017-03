Træning fra tidlig morgen til sen aften.

Det er tilbuddet til hjertepatienter i Aarhus Kommune, der siden 1. januar har tilbudt borgere et tilpasset rehabiliteringsforløb, så borgerne hurtigst muligt kan komme tilbage til hverdagslivet og i arbejde.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Udover den tilpassede træningstid får pårørende også i højere grad mulighed for at være en del af rehabiliteringen, og det bliver nemmere for patienterne at bruge andre kommunale tilbud på sundhedsområdet, som fx diætistvejledning og hjælp til rygestop.

»Forhåbentlig betyder det, at endnu flere deltager i genoptræningen og får endnu mere ud af det. Vi satser også på at samarbejde med idrætsforeninger, aftenskoler og patientforeninger, så hjertepatienterne kan fortsætte træningen og de gode vaner, efter at det kommunale tilbud ophører,« siger Jette Skive (DF), rådmand, Sundhed og Omsorg.

Tilbuddet gælder borgere med hjertesvigt eller blodprop i hjertet samt borgere, der har gennemgået bypassoperation eller ballonudvidelse.

Forløbet består af træning to gange om ugen i 12 uger med sideløbende mulighed for undervisning i grupper omkring hjertesygdom, motion, mad, motivation og livsstilsændringer.

Hjerterehabilitering sker i et samarbejde mellem afdelingen Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital og Folkesundhed Aarhus.

»Rehabilitering tæt på borgernes hverdagsliv er en rigtig god idé og får flere til at deltage, viser vores erfaringer fra andre kommuner. Hospitalet har stadig det lægefaglige ansvar for træning og vil følge den faglige kvalitet tæt. Opgaveflytningen er blevet til gennem et tæt samarbejde med kommunen, som vi selvfølgelig gerne bidrager til,« siger Anders Kühnau (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Rehabilitering i kommunalt regi gælder for langt de fleste hjertepatienter. Meget svækkede patienter vil fortsat få deres genoptræning på hospitalet.