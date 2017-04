Kæmperegning efter hospitalsflytning kan betyde fyringer

Flytningen af Aarhus Universitetshospital til Skejby bliver dyrere end forventet. Hospitalet kommer til at mangle op mod 220 mio. kr om året., som skal findes via effektiviseringer.

Det kan muligvis komme til at betyde fyringer, siger fungerende hospitalsdirektør Ole Thomsen.

»Vi er generelt gode til at spare, uden at der koster afskedigelser i Region Midtjylland. Jeg ved ikke, om det vil komme til at betyde fyringer, men jeg kan ikke garantere, at det ikke gør,« siger han.

De økonomiske problemer skyldes især, at flytningen er skyld i,at perioderne med dobbeltdrift af bygninger bliver længere end planlagt, og at nye elektroniske systemer og licenser er blevet dyrere, skriver hospitalet i en pressemeddelelse. Derudover vil økonomien på længere sigt blive belastet af stigende udgifter til teknisk vedligehold og til driften af nye it-systemer.

Hospitalsledelsen planlægger at gennemføre effektiviseringer startende med 70 mio. kr. i 2018, som stiger over tre år til op mod 220 mio. kr. fra 2020.

I tirsdag oplyste hospitalsledelsen afdelingerne om de økonomiske problemer. De fik samtidig udstukket otte effektiviseringstemaer, da alle hospitalets afdelinger vil blive involveret i arbejdet med effektiviseringen.

Temaerne gælder bl.a. serviceområdet, hospitalsstrukturen, arbejsplanlægning og patientforløb, hvor man skal arbejde med at finde ud af, hvordan man kan afskaffe unødige processer og målrette optimeringer, og på den måde skabe besparelser.

»I det hele taget skal vi være mere ingeniør-agtige i vores processer og i brugen af den kapacitet, vi har. Vi kan opnå meget ved at lade os inspirere af andre hospitaler, men vi bliver måske også nødt til at hyre nogle virksomheder, der vil kunne hjælpe os i processen,« siger Ole Thomsen.

Aarhus Universitetshospital har optaget et leasinglån på 225 mio. kr. og et energilån på 111 mio. kroner for at flytte nogle af udgifterne til de kommende år, hvor effektiviseringer ville gøre det økonomiske råderum større. Leasingrammen forventes tilbagebetalt over fem år og energilånet over ti år. Region Midtjylland har også påtaget sig noget af ekstraudgifterne, men det har vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt til at løse hele det økonomiske problem.

Selve beløbet på de 220 mio. kr. overrasker Ole Thomsen, der egentlig er koncerndirektør i Region Midtjylland, men fungerer som hospitalsdirektør, indtil regionen har fundet en ny direktør efter fyringen af Gert Sørensen i februar.

»Jeg har vidst, at hospitalets økonomiske rammer har været pressede. Men jeg har i min tid i regionen også parkeret løsningen hos dem. Skulle jeg have været mere insisterende på, at de skulle komme med løsninger tidligere, eller burde hospitalets have meddelt mere ud om, at de havde økonomiske problemer, ved jeg ikke,« siger Ole Thomsen og fortsætter:

»Men beløbets størrelse er også sket på baggrund af den måde, som hospitalet er blevet pålagt at blive bygget på. Det er ikke alt sammen ledelsens beslutninger, flere af udgifterne ligger i de krav, der til at bygge et nyt, moderne sygehus.«

Endelig tidspunkt for færdiggørelse af det samlede hospital er fortsat 2019.