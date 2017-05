Læge, dr.med. og ph.d. Annemarie Brüel er ny professor (MSO) i makroskopisk anatomi på Aarhus Universitet. Hun forsker i knogleskørhed og har ambitioner om at forebygge sygdommen og udvikle nye lægemidler til behandling.

Fysisk aktivitet er nødvendig for at opretholde sunde og stærke muskler og knogler, og fysisk inaktivitet fører til et hurtigt tab af både muskelmasse og knoglevæv. Det er viden, som mange kender.

Aarhus Universitets nye professor forsker i de ændringer i knoglevævets struktur og brudstyrke, som ses, når man er inaktiv. Hun undersøger de biologiske mekanismer og ændringer i knoglecellerne, som fører til tab af knoglevæv, og også om forskellige farmaka kan modvirke dette tab, så knoglernes brudstyrke kan bevares.

Annemarie Brüel holder tiltrædelsesforelæsning over titlen ’Knogler – døde eller levende?’ fredag 2. juni.