For niende gang ud af ti mulige tager Aarhus Universitetshospital sejren blandt de store hospitaler i konkurrencen om at blive Danmarks Bedste Hospital. Det vækker stolthed i en presset tid, siger hospitalsdirektøren.

Det var en velkendt køretur, som chefredaktør Nicolai Döllner foretog igår torsdag.

Bilen, der var lastet med diplomer og trofæer til kåringen af Danmarks Bedste Hospitaler, skulle nemlig køres mod Aarhus, som ni ud af ti gange har taget titlen som Danmarks bedste store hospital i Dagens Medicins årlige kåring.

2016 har ellers budt på besparelser, byggerod og mange andre udfordringer for Aarhus Universitetshospital, og det bør gøre medarbejderne ekstra stolte, sagde hospitalsdirektør Gert Sørensen i sin takketale:

»Sundhedsvæsenet er meget presset for tiden. Det er vi også på Aarhus Universitetshospital. Derfor er det ekstremt flot og professionelt af personalet, at vi igen i år bliver kåret til Danmarks Bedste Hospital,« siger Gert Sørensen.

Vinderen bliver udvalgt på baggrund af tre kriterier: Behandlingskvalitet (80 pct.), patienttilfredshed (10 pct.) og omdømme (pct.). Selve kåringen foretages på baggrund af vurderingen fra 775 danske speciallæger. Hospitalerne bliver vurderet på 68 forskellige behandlinger og undersøgelser, og Aarhus Universitetshospital vinder 13 1. pladser og en række 2. og 3. pladser.

Dataene i analysen kommer fra alle tilgængelige nationale kvalitetsdata for behandling på landets sygehuse. I kåringen indgår også data fra Landsundersøgelsen for Patientoplevelser (LUP) samt en omdømmeanalyse, hvor knap 2.500 læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle har vurderet de hospitaler, som de havde kendskab til.

Aarhus Universitetshospital er i 2016 bedst til: Livmoderhalskræft

Kræft i æggestokkene

Akut leukæmi

Myelodysplastisk syndrom

PCI-behandling

Lever- og galdevejskræft

Bugspytkirtelkræft

Hjerteklapoperation med samtidig bypass-operation

Lungekræftkirurgi

Blærekræft

Medicinsk behandling af testikelkræft

Kirurgisk behandling af testikelkræft

Kræft i hjernen

Aarhus Universitetshospitals sejr skyldes først og fremmest et solidt niveau på tværs af behandlingsområder, men Aarhus vinder også omdømmeanalysen.

»Vi kræver ikke så lidt af vores medarbejdere. Og det er helt og aldeles deres fortjeneste, at vi som hospital formår at holde fokus på kerneopgaven – nemlig den bedste behandling – trods svære vilkår,« slog Gert Sørensen fast over for sine medarbejdere, da han torsdag modtog diplom og trofæ på vegne af hospitalets 10.200 medarbejdere.