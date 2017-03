Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ph.d. og overlæge i gynækologi, Mette Meinert, og ph.d. og overlæge i urologi, Allan Ryhammer, har igennem næsten hele deres karriere udredt og behandlet underlivssmerter hos kvinder – senest på Aarhus Universitetshospital (AUH). Her har makkerparret savnet muligheden for et mere komplet behandlingstilbud, og de åbner derfor Klinik for Underlivssmerter på AROS Privathospital i Skejby. […]