Det er en erfaren kvinde, der 15. januar 2017 begynder i stillingen som sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Inge Pia Christensen, 60 år, kommer nemlig fra en tilsvarende position på Hospitalsenhed Horsens, hvor hun har været sygeplejefaglig direktør siden 2012.

»Jeg kender Inge Pia fra flere års samarbejde, og hun er en meget kompetent leder. Hun tager de rigtige initiativer, og hun tager nok af dem. Hun gør det altid for at hæve kvaliteten og med et sikkert blik for, at vi arbejder på patienternes præmisser. Hun kan se andres ressourcer og behovet for at samarbejde bredt på tværs af faggrupper og organisationer. Hun vil kunne give et meget væsentligt bidrag til Aarhus Universitetshospitals fremtidige udvikling,« udtaler Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Inge Pia Christensen kender allerede sin nye arbejdsplads godt. Hun har nemlig arbejdet på Aarhus Universitetshospital i 30 år; fra 1982 til 2012. Hun fik sin første lederstilling i 1990, hvor hun blev afdelingssygeplejerske på børnekræft-området.

I Horsens har Inge Pia Christensen blandt andet engageret sig dybt i arbejdet med patientsikkerhed, relationel koordinering og med inddragelse af patientperspektivet.

»Jeg glæder mig til at deltage i den fortsatte udvikling af Aarhus Universitetshospital, som er et af de fremmeste hospitaler i Danmark, og som er kendetegnet af høj faglighed og dygtige, meget engagerede medarbejdere. Som sygeplejefaglig direktør har jeg været særligt optaget af at udvikle en evidensbaseret praksis med udgangspunkt i patientens perspektiv. Jeg ser frem til at sætte den nye kvalitetsdagsorden i spil på tværs af fag og sektorer. For at lykkes med det er relationer og dialog altafgørende, og det glæder jeg mig til at fortsætte med i Aarhus,« udtaler Inge Pia Christensen.

Den nye sygeplejefaglige direktør i Aarhus har en masteruddannelse i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet.