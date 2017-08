Årets PCI-tema markerer historisk udvikling

ESC har fokus på ‘40 år med PCI’ for at markere de forbedrede behandlingsmuligheder for patienter med åreforkalkningssygdomme.

I 1977 gennemgik den første patient nogensinde en succesfuld ballonbehandling, der blev udført af tyskeren Andreas Roland Grüntzig. Siden dengang har ballonudvidelser – eller PCI – revolutioneret mulighederne for behandling af hjerte-kar-patienter. Sådan lyder det fra Steen Dalby Kristensen, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Han er leder af ESC’s mediekomité og sidder af samme årsag i ESC’s Board, der har besluttet, at årets tema på kongressen er ‘40 år med PCI’.

»Vi synes, PCI skulle markeres som et tema, fordi det er et område, der virkelig har revolutioneret behandlingen af patienter med åreforkalkningssygdomme – især patienter, der har blodprop i kranspulsårerne,« siger Steen Dalby Kristensen.

Han husker selv, hvordan udviklingen på området især de seneste 25 år er gået stærkt og har betydet store fremskridt for patienter med blodprop i hjertet. Han peger bl.a. på stents og blodfortyndende medicin, som nogle af de banebrydende behandlinger, der har præget området. Og det er også nogle af de behandlingsmetoder, der vil blive talt om på kongressen, understreger han.

»Nogle af de mest erfarne eksperter på området vil holde foredrag om f.eks. hvilke stents, der er gode at bruge, herunder de nye absorbérbare stents, og hvilke blodfortyndende behandlinger, der er gode i forbindelse med det,« siger han.

Han peger desuden på, at et andet stort fokus bliver Imaging Methods, som er forskellige typer af billeddannelser, og behandlingen af akutte patienter, hvor Danmark har markeret sig som et førende land. Generelt vil flere af sessionerne om PCI have et interaktivt tilsnit, for arrangørerne har interaktivitet og understøttelse af sessioner, hvor der er mulighed for at debattere med publikum.

»Vi har gjort meget for at gøre det så interaktivt som muligt, og der vil også blive inddraget forskellige cases, som vil blive diskuteret,« siger han.

Helt generelt for kongressen regner han med, at der vil være en række spændende gennembrud i flere af de præsentationer, der er på programmet i Barcelona.

»Uden at have set de endelige resultater endnu, tænker jeg, at der i år vil komme flere spændende nyheder, end vi plejer at have,« siger han.