Et nyt ph.d.-projekt beskriver detaljeret et år i sundhedsvæsenet for en atrieflimmerpatient. Projektet afslører en nuanceret og kompleks virkelighed, som systemet ifølge forskeren kan lære en masse af.

Et år i en atrieflimmerpatients liv: 38 besøg i praksis, to operationer og fem ambulante besøg

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det tager kun ti minutter for en atrieflimmerpatient at få tjekket International Normalized Ratio (INR) hos sin praktiserende læge. Og det lyder jo ganske nemt. Men det tager også tid at komme hen til lægen. Og hjem igen. Og når INR skal tjekkes 38 gange på et år, og patienten for øvrigt også skal møde […]