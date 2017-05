Ny professor i ortopædkirurgi på Aalborg Universitetshospital

Søren Kold tiltræder pr. 1 august 2017 som klinisk professor og specialeansvarlig overlæge i ortopædkirurgi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital.

Søren Kold er uddannet læge fra Odense Universitet i 1998, og opnåede ph.d.-grad fra Aarhus Universitet i 2003. I 2008 blev han speciallæge i ortopædisk kirurgi og han har efterfølgende specialiseret sig yderligere i traumatologi og børne-rekonstruktionskirurgi. I 2013 blev Søren Kold ansat som overlæge i traumatologi ved det ortopædkirurgiske speciale, Aalborg Universitetshospital og siden 2015 har han været funktionsansvarlig overlæge for rekonstruktionskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Søren Kold har bred ortopædkirurgisk forskningserfaring. Gennem forskningsophold i USA og senere såvel eksperimentel som klinisk forskning har han introduceret ny kirurgisk teknik efter internationalt anerkendte forskningsmetoder. Sideløbende har Søren Kold været klinisk lektor og fungeret som vejleder for yngre forskere.

Søren Kolds passion og kliniske erfaring inden for rekonstruktionskirurgi skal fremadrettet bruges i forskning til at højne behandlingskvaliteten og nedsætte risikoen for komplikationer hos patienter med svære medfødte eller erhvervede knogledeformiteter. Søren Kold har sammen med kollegaer på Aalborg Universitetshospital udviklet en ny metode til at behandle knogledefekter. Målet er at anvende Aalborg Universitetshospitals internationale kliniske position inden for rekonstruktionskirurgi til også at udføre forskning på højeste niveau.

Søren Kold har bred national undervisningserfaring og er inviteret underviser til internationale kurser. Herudover har han været postgraduat klinisk lektor for videreuddannelsesregion Nord og han er aktuelt formand for uddannelsesudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab. Søren Kold glæder sig til at undervise såvel lægestuderende som yngre kollegaer og ser undervisning som et vigtigt værktøj til at rekruttere kommende speciallæger til Region Nordjylland.