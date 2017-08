Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har modtaget endnu et åbent brev fra utilfredse læger (pdf). Nu er det en række ledende læger fra Aalborg Universitetshospital, som melder sig i rækken af utilfredse læger.

»Vi vil med dette brev støtte op om udtalelserne fra vores ledelseskollegaer i Region Hovedstaden og pointere, at der på nationalt niveau er behov for andre tiltag i Sundhedsvæsenet, herunder ledelsesstrukturelle effektiviseringer og en reduktion i mængden af administrative krav, og mindre bureaukratisering for at sikre patienterne en optimal behandling,« skriver lederne i brevet til ministeren.

Brevet kommer efter, at klinikledelserne på Rigshospitalet i sidste uge i et åbent protestbrev gjorde opmærksom på, at der ikke er sammenhæng mellem forventningerne til de danske hospitaler og de ressourcer, hospitalerne får til at behandle patienter. Politikerne bliver derfor nødt til at prioritere, skrev ledende overlæger fra Rigshospitalet.

Afdelingsledelserne på Bispebjerg – Frederiksberg fulgte efter med endnu et protestbrev i sidste uge. Ligesom overlægerådene på Aalborg Universitetshopital og Odense Universitetshospital, Lægeforeningen, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen støttede op i medierne.

Patienterne bliver taberne

Alle er enige om, at det går ud over patienterne, hvis besparelserne på hospitalerne fortsætter. Lederne fra Aalborg udtrykker det således:

»Som medarbejdere i sundhedsvæsenet vil vi gerne gøre en positiv forskel for vore patienter, men vi er alvorligt bekymrede for, at patientsikkerhed og arbejdsmiljø vil lide under fortsatte effektiviseringskrav,« står der i brevet.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet skyldes ifølge de forskellige protestbreve nye behandlingsmuligheder, og at befolkningen bliver ældre og ældre, hvilket begge dele koster flere penge.