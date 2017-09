I Aalborg kontrolleres de hæmatologiske patienter efter behov

Farvel til de regelmæssige ambulante kontroller. Det er formålet med en ny forsøgsordning på hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor kontrollen af velbehandlede patienter er tænkt ind i nye rammer. Omlægningen er et led i en strategi om at allokere lægernes tid og ressourcer til de mest syge patienter.

Lone Frandsen skimmer sine noter, mens hun taster et nummer ind på den håndholdte telefon. Hun er sygeplejerske på hæmatologisk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, og involveret i et projekt, hvor velbehandlede patienter får erstattet deres regelmæssige ambulante kontrolbesøg med et mere behovsdrevet kontrolforløb. Patienten i den anden ende af røret fik sin første behandling for […]