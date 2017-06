9.479 hjerner står over for uvis fremtid

Flere pårørende har henvendt sig til Region Midtjylland, fordi de gerne vil have udleveret deres familiemedlems hjerne fra Aarhus Universitetshospitals hjernesamling, der står til at blive nedlagt. Også en museumsejer har overfor Dagens Medicin udtrykt interesse for at overtage en hjerne til sin udstilling på Lyø. Men det er endnu ikke afklaret, om den kæmpemæssige […]