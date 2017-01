Sygehusene i Region Syddanmark har i 811 tilfælde ikke overholdt den lovpligtige ventetidsgaranti på 14 dage for undersøgelse for brystkræft, efter at der er opstået mistanke om brystkræft i forbindelse med mammografiscreening. 138 af dem har senere fået konstateret brystkræft.

811 kvinder indkaldt for sent til kræftundersøgelse

Fjorten dage. Så lang tid må der ifølge den lovpligtige ventetidsgaranti maksimalt gå fra at en mammografiscreening udløser en mistanke om brystkræft til at kvinden er nærmere undersøgt.

Men på grund af en fejl i fortolkningen af reglerne er 811 syddanske kvinder de seneste to et halvt år blevet indkaldt for sent til den supplerende undersøgelse. 138 af dem har efterfølgende fået konstateret brystkræft, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

»Det her er en fejl, der ikke må ske,« udtaler direktør på Odense Universitetshospital Kim Brixen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Særligt er vi kede af den usikkerhed, det giver hos de kvinder, der viste sig at have brystkræft, når vi nu op til to år efter må meddele, at vi desværre ikke fik indkaldt dem rettidigt til undersøgelse,« siger han og påpeger, at brystkræft en sygdom, som udvikler sig meget langsomt.

»For langt hovedparten kan vi slå fast, at forsinkelsen med overvejende sandsynlighed ikke har haft betydning for deres prognose. Jeg vil hermed gerne give alle de berørte kvinder og deres pårørende en uforbeholden undskyldning,« siger direktør på Odense Universitetshospital, Kim Brixen.

Fejlen blev opdaget kort før jul, hvor det viste sig, at en præcisering af reglerne fra Sundhedsstyrelsen i 2014 ikke var indført korrekt i Region Syddanmark, og har betydet, at de i alt 138 kvinder, som efterfølgende fik konstateret brystkræft ved den senere undersøgelse, i gennemsnit ventede 7,25 dage for længe. For de fleste drejer overskridelsen sig om få dage, men en enkelt kræftpatient fik sin udredning forsinket 37 dage.

Kim Brixen hæfter sig ved, at Patienterstatningen i tidligere sager om forsinkelse i diagnosticering og udredning af brystkræft har bedt to uafhængige eksperter undersøge, hvornår en forsinkelse kan forventes at have kliniske betydning.

»Her var konklusionen, at forsinkelser på under 30 dage med overvejende sandsynlighed ikke medfører en ændring af overlevelsesprognosen eller behandlingsstrategien,« siger han.