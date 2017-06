7 ud af 10 læger: Uddan flere praktiserende læger og geriatrilæger

Der skal uddannes flere almen medicinere og geriatere i fremtiden for at tage hånd om multisyge patienter, mener flertal af læger i ny Gallup-måling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den voksende gruppe af ældre, multisyge patienter betyder, at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin og geriatri. Det mener over 70 procent af landets læger i en ny Gallup-undersøgelse, foretaget for Lægeforeningen blandt 670 repræsentativt udvalgte læger. Allerede i dag lider mere end hver fjerde dansker over 75 år af flere kroniske sygdomme […]