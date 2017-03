Over en periode på tre år er flere end 500 kvinder ikke blevet undersøgt for mistanke om brystkræft inden for fastsatte tidsfrister. »Det er bare ikke godt nok,« lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

519 nordjyder fik undersøgt kræft­mistanke for sent

Uklare procedurer for vurdering af røntgenbilleder er årsag til, at nordjydske kvinder i 519 tilfælde har ventet for længe på en undersøgelse, efter at en rutinemæssig mammografiscreening havde identificeret forandringer, som giver mistanke om mulig kræft. 56 kvinder har efterfølgende vist sig at have enten kræft eller forstadier til kræft. Det oplyser Sundhedsstyrelsen, der har modtaget en ekstraordinær indberetning fra […]