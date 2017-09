50 års konfliktskyhed

Landets hospitalslæger kan godt indstille sig på, at der bliver færre rejser til de store, internationale kongresser. Og mere arbejde hjemme på afdelingen. Det er den uundgåelige konsekvens af de meldinger, der i denne avis kommer fra de fem regionale sundhedsdirektører, som 15. september mødes for at vride hænder og finde en løsning på det, hm, uventede problem — at industribetalte rejser kan give lægerne et habilitetsproblem i Medicinrådet, og at hospitalerne derfor fremover selv må til lommerne.

Uventet og uventet. Skal vi ikke bare konstatere, at sygehusenes og regionernes ledelser i årevis — vel nærmest et halvt århundrede — har lukket øjnene for den kendsgerning, at private virksomheder har påtaget sig en massiv opgave med at efteruddanne offentligt ansatte læger.

Virksomhedernes villighed har ikke været båret af ren altruisme, bevares, men kvaliteten af de store kongresser kan ingen sætte en finger på. Kongresserne er en vigtig mulighed for at møde verdens ypperste forskere og se den fremmeste nye viden blive lagt frem første gang.

I en digital æra skulle man tro, at den slags kunne klares over nettet, men pudsigt nok stiger og stiger antallet af deltagere på kongresserne, som også bruges til at skaffe forskningsmidler hjem til hospitalerne og til omfattende mødeaktivitet i forskernes netværk.

Industrien vurderer selv, at den bruger 80 mio. kr. om året på at sende læger til kongresser. Det er nok konservativt sat, og det reelle tal får vi aldrig at vide. Lad os i stedet f.eks. antage, at hos-pitalernes 8.800 speciallæger en gang om året tager på en kongresrejse til 22.000 kr. — så lyder regningen på knap 200 mio. kr.

80 eller 200 mio. kr. — det er under alle omstændigheder en tung byrde, som hospitalerne nødtvunget er ved at påtage sig.

Og nødt til det er de, for det vil være decideret pinligt, hvis deres dygtigste læger ikke kan deltage i Medicinrådets vigtige arbejde, og for Medicinrådet er tilstandene lammende — mindst seks fagudvalg står uden formænd og mindst to lægemiddelansøgninger er i fare for at blive forsinket.

Det kan godt være, at Bent Hansen imponerede tempomæssigt, da han som lyn fra en klar himmel skabte det nye råd, men det gik altså for stærkt, kan vi nu se.

Heldigvis er det ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Situationen er en kærkommen anledning til at rydde op og skabe klare regler og rammer — hvem skal af sted, og hvordan bringer de læring med hjem til kollegerne.

På nogle afdelinger har der uden tvivl være et tag selv-bord af muligheder for at komme af sted til kongresser med stor hyppighed, mens andre er blevet forsømt.

Efteruddannelse af lægerne er med andre ord blevet stedmoderligt behandlet gennem årtier. Hospitalsledelserne har været nærige og udvist stor konfliktskyhed. Nu må de træde i karakter.