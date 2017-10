I 30 kommuner har vælgerne mulighed for at stemme på mindst en læge ved kommunalvalget 21. november, hvor i alt 38 læger stiller op.

Det viser en optælling, som Dagens Medicin har lavet på baggrund af valglisterne, hvor kandidaterne selv har mulighed for at oplyse deres uddannelsesmæssige baggrund.

Der er således ni færre lægekandidater ved årets kommunalvalg end ved det seneste i 2013, hvor 47 kandidater var lægeudannet.

Gentofte er den kommune, hvor der er flest læger at finde på kandidatlisterne i november. Tre læger stiller op i Gentofte. I seks kommuner er der to lægekandidater for hver kommune, mens de øvrige 23 lægekandidater fordeler sig mellem 23 kommuner.

Radikale mest populære

Ligesom ved regionsvalget er det Radikale Venstre, som tiltrækker flest lægekandidater. Ni læger har således valgt at stille op for partiet til kommunalvalget, mens Socialdemokratiet har syv kandidater, som er uddannede læger. SF og Liberal Alliance står for hver fire, Venstre har tre, mens Nye Borgerlige har to kandidater. Andre partier har højst en lægekandidat.

Fem af de 38 kandidater er topkandidat for deres parti. Det gælder 63-årige Steen B. Kirsten, som stiller op for Alternativet i Kerteminde Kommune. Linda Andrea på 43 år, er topkandidat for Liberal Alliance i Skanderborg, og i Holstebro har Liberal Alliance også en læge som topkandidat. Det er Ayhan Al Kole på 28 år. I Tønder er Gert Brennalt på 67 år topkandidat for Kristendemokraterne, og i Rebild er Axel Rene Aubertin på 70 år topkandidat for den lokale liste Oplandslisten.

Er du også lægekandidat? Som kandidat til kommunalvalget har man selv haft mulighed for at oplyse sin uddannelsesmæssige baggrund. Hvis du er læge og stiller op til kommunalvalget, men ikke har oplyst din uddannelse og dermed ikke er med på listen nedenfor, så skriv en mail til nyheder@dagensmedicin.dk

Kandidaternes alder i denne artikel og oversigt er deres alder d. 21. november 2017.