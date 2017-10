Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I 29 kommuner har vælgerne mulighed for at stemme på mindst en læge ved kommunalvalget 21. november, hvor i alt 37 læger stiller op. Det viser en optælling, som Dagens Medicin har lavet på bagrund af valglisterne, hvor kandidaterne selv har mulighed for at oplyse deres uddannelsesmæssige baggrund. Der er således ti færre lægekandidater ved […]