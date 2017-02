Sundhedsplatformen leverer stort set ikke data til 16 kliniske kvalitetsdatabaser. Det lammer hospitalernes kvalitetsarbejde, der er afhængigt af at få indleveret noget nær komplette datasæt for samtlige behandlingsenheder i landet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De faglige kvalitetsdatabaser får rigtig svært ved at være drivkraften i det kvalitetsarbejde, som Sundhedsministeriet så sent som i sommer dikterede, de skulle. En stor del af databaserne får nemlig ikke længere indleveret data, som er nødvendige for, at de kan levere et fuldstændigt overblik over, hvilke behandlinger sygehusene har leveret og af hvilken kvalitet. […]