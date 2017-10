Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere læger har fået lyst til at gøre politisk indflydelse i regionerne. Således stiller 28 kandidater op til regionsvalget 21. november, mens der ved sidste regionsvalg i 2013 kun var 18 læger repræsenteret. Det viser en optælling, som Dagens Medicin har lavet på bagrund af valglisterne, hvor kandidaterne selv har mulighed for at oplyse deres […]