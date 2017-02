Det var en fejl, at akuttelefonen 1813 ikke sendte en ambulance nytårsmorgen, hvor 17-årig ringede til akuttelefonen og kort efter døde af meningitis. Det vurderer ekspert.

Det blev i første omgang vurderet til at være en omgang influenza, da en 17-årig nytårsmorgen ringede ind med høj feber, stærke smerter og mørke blålige pletter på kroppen.

Symptomerne burde ifølge Carsten Schade Larsen, der er speciallæge i infektionssygdomme og til dagligt er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, være nok til at sende en ambulance.

Det skriver dr.dk.

»Jeg synes, der skal være nogle alarmklokker, der ringer, hvis man har en ung mand, der ringer ind og siger, at han har så ondt, at han ikke kan stå på benene, og at han samtidig har fået sorte pletter på kroppen,« siger Carsten Schade Larsen.

I stedet blev der efter knap en halv time efter ringet tilbage fra Akuttelefonen 1813, hvor personalet spurgte, om hans forældre kunne køre ham på hospitalet.

Region Hovedstaden erkender, at man burde have sendt en ambulance, men understreger, at deres retningslinjer blev overholdt.