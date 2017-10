17 patienter med behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer og blodårer er døde indenfor de seneste 10 måneder døde på Rigshospitalet. Dødsfaldene er sket, mens patienterne ventede på at blive tilset af en læge. Det skriver Politiken.

Dødsfaldene er sket i en periode, hvor Rigshospitalet har fået flere patienter og samtidig har skulle indfase Sundhedsplatformen. Antallet af patienter på Rigshospitalets Karkirugisk Klinik er steget med 17 pct. i løbet af de sidste tre år, mens afdelingen ikke har fået flere midler at arbejde med. Samtidig har Rigshospitalet skulle indfase Sundhedsplatformen siden november, hvilket har ført til et lavere aktivitetsniveau og stigende tid på ventelisten.

Rigshospitalet har to gange i år bedt Region Hovedstaden om flere penge, men afdelingen har fået afslag begge gange. Ledelsen har nu ifølge Politiken søgt en tredje gang om penge for at kunne nedbringe ventetiden. Anmodningen fra Karkirurgisk Klinik ender nu hos regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).