Styrelsen for Patientsikkerhed oplever et stigende antal indberetninger vedrørende læger og andet sundhedspersonale, som patienter og kollegaer mistænker for at have psykiske problemer eller misbrug af f.eks alkohol eller medicin. Det skriver Berlingske.dk. I alt er 291 sundhedspersoner, herunder 157 læger, aktuelt sat under ‘egnethedstilsyn’. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen fører tilsyn, hvor der kan være […]