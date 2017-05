Patienterstatningen er nødt til at revurdere i omegnen af 140 sager, efter at det har vist sig, at Sundhedsplatformen i hundredvis af journaler har ændret på datoerne for patienternes kontakt med Herlev-Gentofte Hospital.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienterstatningen er nødt til at revurdere omkring 140 patientsager, fordi Region Hovedstadens nye IT-system Sundhedsplatformen kan have sat forkerte datoer ind i patienternes journaler for deres kontakt til Herlev-Gentofte Hospital. Det oplyser Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast til Dagens Medicin, der har bedt hende om at kommentere et brev, som Region Hovedstaden til orientering har sendt […]