100-årige indkaldes til screening for livmoderhalskræft

På landsplan skal ca. 1.000 kvinder over 100 år i 2017 have et engangstilbud om test for HPV. Alene i Region Hovedstaden vil ca. 300 kvinder over 100 år i de kommende måneder få et engangstilbud om at blive screenet for livmoderhalskræft.