Overlæge Lene Heise Garvey fra klinik for allergi på Gentofte Hospital fik salen med sig, da hun søndag argumenterede for lægemiddelprovokation uden forudgående hudtest.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Overlæge Lene Heise Garvey havde overbevisende argumenter med sig, da hun søndag stillede op til en af de populære ‘Pro & Con’-sessioner på EAACI. Emnet var for og imod hvorvidt personer med mistænkt lægemiddelallergi kan få en lægemiddelprovokation uden først at få lavet en hudtest. Nej, mente et flertal på 53 […]